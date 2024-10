Alex Sandro em ação durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Alex Sandro em ação durante treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/10/2024 15:03

Rio - Após treinar à parte durante uma semana, o lateral-esquerdo Alex Sandro voltou a realizar atividades com o grupo do Flamengo na manhã desta segunda-feira (14), no CT Ninho do Urubu. Nos últimos dias, ficou na academia e treinou sozinho no gramado juntamente com os profissionais de fisioterapia.

Agora, participou dos trabalhos táticos e técnicos comandados por Filipe Luís, segundo o site 'ge'. Após o treino com o restante do elenco, o defensor fez um complemento com a preparação física.

