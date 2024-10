Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians - Raphael Martinez / Agência Corinthians

Publicado 14/10/2024 08:13

Rio - O Corinthians mantém esperanças para contratar Hugo Souza em definitivo. O Timão aguarda a resposta do Flamengo, que avalia a garantia de compra de 50% dos direitos do goleiro. Porém, o clube paulista corre contra o tempo para finalizar a negociação antes do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no próximo domingo (20), para não pagar uma nova multa.

O contrato prevê que, caso utilize o goleiro contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar uma multa de R$ 500 mil por jogo. O Timão já utilizou Hugo Souza contra o ex-clube em duas ocasiões nesta temporada, pelo Brasileirão e pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Segundo o "ge", a negociação é vista distante de uma resolução até jogo de volta.



A contratação em definitivo depende da aprovação do Flamengo das garantias financeiras apresentadas pelo Corinthians. O clube paulista sinalizou na última quinta-feira (10) que irá pagar os 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) previstos na opção de compra para adquirir o goleiro. O pagamento seria feito em quatro parcelas de 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão).

Além disso, a dívida do Corinthians pelo lateral-direito Matheuzinho pode atrapalhar a negociação por Hugo Souza. O Timão atrasou o pagamento da parcela do jogador, e o clube carioca não deseja vender o goleiro sem a garantia que irá receber o valor combinado. No caso do lateral, os paulistas colocaram o contrato com a Brax, empresa que comercializa placas de publicidade, como garantia. Dessa vez, o Rubro-Negro deseja receber à vista para evitar calote.

Hugo Souza chegou ao Corinthians no meio do ano e assinou um contrato de empréstimo. Em 22 jogos, sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no clube paulista, o goleiro se tornou fundamental na luta contra o rebaixamento e pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.