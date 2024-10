Gabigol perdeu espaço entre os titulares do Flamengo e vem recebendo críticas da torcida - Divulgação / Flamengo

Gabigol perdeu espaço entre os titulares do Flamengo e vem recebendo críticas da torcidaDivulgação / Flamengo

Publicado 12/10/2024 13:56 | Atualizado 12/10/2024 15:19

Rio - Com contrato até o final deste ano, o futuro de Gabigol no Flamengo ainda segue indefinido. No entanto, o camisa 99 tem um desejo: poder jogar e marcar um gol no novo estádio do Rubro-Negro, que tem previsão de inauguração somente para 2029.

Em uma ação especial realizada pela 'FlaTV', em homenagem ao Dia das Crianças, o atacante foi questionado pelo jovem Heitor, de 12 anos, sobre a ansiedade em jogar na nova casa do clube carioca.

"Minha expectativa é enorme. Eu espero jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. E quem sabe marcar meu nome fazendo o primeiro gol do estádio do Flamengo. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Estou feliz com esse projeto do esrádio. O Flamengo merecia ter um estádio e vai ter um dos maiores do Brasil, se não foi o maior. Estou muito ansioso para que isso aconteça", disse Gabigol.

Renovação emperrada

O atacante ainda não aceitou a proposta de renovação do Flamengo. A indefinição sobre a extenção ou não de seu vínculo já dura desde o final do ano passado, e, ao longo desta temporada, seu desempenho dentro de campo piorou, já que colecionou mais polêmicas extracampo do que gols, complicando ainda mais seu ambiente dentro do clube.

No entanto, sua situação está começando a mudar com a chegada de Filipe Luís no comando do Flamengo. Preterido por Tite, o jogador foi titular nos dois primeiros jogos do novo técnico rubro-negro, e vem agradando. O clube da Gávea, por sua vez, adota cautela e só irá reavaliar o imbróglio com o atleta no final do ano