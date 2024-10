Terceira camisa do Flamengo é preta e tem detalhes em prata que remetem a diamante - Divulgação

Publicado 11/10/2024 11:22 | Atualizado 11/10/2024 12:01



Flamengo e a Adidas anunciaram nesta sexta-feira (11) a terceira camisa, que. Em preto com detalhes em prata para imitar diamantes, o novo manto rubro-negro já está à venda.

Arrascaeta, Alcaraz e Matheus Gonçalves foram os representantes do elenco profissional na peça de lançamento. O jovem volante Rayan Lucas e o atacante Felipe Teresa, do sub-20, e a meia Djeni e a lateral-esquerda Diovanna, da equipe feminina, também serviram de modelos.



A camisa predominantemente preta tem desenhos em tons de prata que fazem parecer uma armadura de diamante. No lugar do tradicional escudo, estão as letras CRF e uma estrela representando o Mundial de Clubes, na cor prata.



Já as três listras da fornecedora ficam no ombro e são vermelhas. Os calções e meiões são pretos com detalhes em vermelho.



A nova terceira camisa do Flamengo custa R$ 349,99, e o modelo infantil sai por R$ 299,99.



"O novo manto 3 tem um layout diferente, muito moderno, e tem como ideia homenagear as joias do nosso futebol. Temos certeza de que o visual novo para este terceiro manto será e muito bem aceito pela nossa nação", afirmou o vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, destacou Gustavo Oliveira.