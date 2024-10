Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 11/10/2024 10:00 | Atualizado 11/10/2024 10:57

Rio - O Flamengo aceitou receber de forma parcelada, em quatro vezes, o valor de 800 mil euros (algo em torno de R$ 4,7 milhões) pelo goleiro Hugo Souza. O Corinthians notificou o clube carioca e finalizou a transferência em definitivo do jogador.

O Rubro-Negro irá receber quatro parcelas de 200 mil euros (algo em tono de R$ 1,2 milhão). A primeira será depositada em janeiro do ano que vem, a segunda em junho. A terceira cairá na conta do Flamengo em janeiro de 2026 e a última cinco meses depois.



Hugo Souza chegou ao Corinthians no meio do ano e assinou um contrato de empréstimo. A partir desta quarta-feira, o clube carioca poderia exercer sua opção de compra, junto ao Flamengo, que havia sido prevista no acordo entre as partes.



No total, o Flamengo já havia recebido cerca de R$ 2,2 milhões pelo goleiro. O clube carioca aceitou emprestá-lo por 200 mil euros (algo em torno de R$ 1,2 milhões) e depois o Corinthians desembolsou R$ 1 milhão em multas para escalá-lo em dois jogos contra o Rubro-Negro.



Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Em pouco tempo no clube paulista, o goleiro se tornou fundamental na luta contra o rebaixamento e pelos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.