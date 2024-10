Adriano Imperador deu fim à polêmica sobre a queimadura no pé em título de 2009 do Flamengo - Reprodução de Instagram

Publicado 11/10/2024 09:30 | Atualizado 11/10/2024 09:37

na reta final da campanha do título de 2009 do Brasileirão conquistado pelo

Adriano deu fim à polêmica sobre a queimadura no pé esquerdo, sofridaconquistado pelo Flamengo . O Imperador confirmou em conversa gravada pelo ex-zagueiro Ronaldo Angelim que mentiu sobre o real motivo do machucado.

"Lembra isso, que eu rasguei aqui atrás (calcanhar da chuteira)? Que eu fui na moto e falei que foi na luz (risos)... Foi na luz do jardim de casa. Mentira da p... (risos)", afirmou Adriano.

Principal nome daquele time que voltou a conquistar o título nacional após 17 anos, Adriano apareceu no treino com uma bolha no pé e sequer conseguiu treinar, a três dias do confronto decisivo com o Corinthians, em Campinas (SP), a duas rodadas do fim da competição. Ele acabou ficando fora da viagem e correu contra o tempo para ter condições de estar na última rodada.



Na época, a imprensa noticiou que o então atacante queimou o pé no cano de descarga de uma moto, mas ele negou veementemente. E deu a versão - pouco provável - de que se machucou em uma lâmpada de chão de seu jardim de casa. Agora, ele admite que inventou a história.



Chuteira rasgada para jogar



No vídeo postado por Angelim no fim de agosto, e repostado na quinta-feira (10), Adriano assina a chuteira que utilizou no jogo decisivo do título, contra o Grêmio, no Maracanã. Ele jogou no sacrifício por causa da queimadura.



O ex-zagueiro lembra que foi ele quem deu a ideia de rasgar a chuteira no calcanhar, para o companheiro conseguir jogar. Mas o ex-atacante lembrou que não conseguiu se adaptar:



"Comecei com a rasgada, falei essa p... está me incomodando. Aí eu botei a normal".



Título do Flamengo completa 15 anos



Naquele jogo, o Rubro-Negro precisava vencer o Grêmio, que usava reservas, e teve muita dificuldade. Num jogo nervoso, com quase 85 mil presentes no Maracanã, os gaúchos abriram o placar, aos 21 minutos, com Robson.



David Braz empatou ainda no primeiro tempo, aos 29, em sobra na área após Adriano, que teve muita dificuldade para jogar machucado, dividir a bola com os defensores. E foi Ronaldo Angelim o autor do gol do título, aos 24 da segunda etapa, após cobrança de escanteio.



Com a vitória, o Flamengo chegou a 67 pontos e foi campeão brasileiro com dois a mais que o vice Internacional.