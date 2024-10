Enzo, de 16 anos, está no sub-17 do Flamengo, mas tem jogado no sub-16 também - Reprodução de Instagram

Publicado 11/10/2024 13:29

multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 432 milhões).

O volante Enzo assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo . O jovem de 16 anos está no primeiro ano no time sub-17 e passa a ter

O acordo válido até o fim de 2027 foi celebrado pela promessa rubro-negra.



"Muito gratificante poder viver tudo isso. Fruto de muito trabalho e dedicação. Queria agradecer a todos que confiaram no meu trabalho e me ajudaram a chegar até aqui. Com certeza minha maior conquista até agora, e é só o começo. Não vou parar por aqui", postou nas redes sociais.



Enzo está no Flamengo desde 2019 e ainda tem participado de competições sub-16. São oito títulos em cinco categorias de base: sub-11, sub-13, sub-14, sub-15 e sub-16.