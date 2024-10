Posto de Arrascaeta como camisa 10 da seleção uruguaia foi questionado por torcedores - Divulgação / AUF

Posto de Arrascaeta como camisa 10 da seleção uruguaia foi questionado por torcedoresDivulgação / AUF

Publicado 12/10/2024 12:47



A atuação de Arrascaeta na derrota do Uruguai para o Peru, por 1 a 0, na última sexta-feira (12), pelas Eliminatórias, não agradou os torcedores do país. O meia do Flamengo e camisa 10 da Celeste esteve em campo durante os 90 minutos da partida e foi extremamente criticado nas redes sociais.

Comentários como "o pior 10 da história do Uruguai" e "tirem a 10 dele por respeito ao futebol" foram feitos em protesto ao jogador. Além disso, um outro internauta afirmou que ele "nunca fez um bom jogo atuando pelo país".



El Peor 10 que vi en mi vida vestido de celeste.

Esta de regalo en numero 10 — Iloy Alex (@IloyAlex) October 12, 2024

Sáquenle la 10 por respeto al futbol — Indio (@sosaa1899) October 12, 2024

El tipo que está hace 500 años en la selección y nunca jugó un partido bien



Leyenda absoluta — Sebastian Alvez (@SebastianA92612) October 12, 2024

Atualmente, a seleção uruguaia não vive bom momento dentro e fora de campo. Com o revés, a equipe comandada por Marcelo Bielsa chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer nas Eliminatórias.

O treinador, inclusive, foi alvo de polêmicas na última semana, com jogadores como Luis Suárez Federico Valverde , do Real Madrid, atacando o técnico publicamente, afirmando que ele não trata seus atletas de forma respeitosa. Os conflitos, no entanto, já foram resolvidos

Com Arrascaeta, o próximo compromisso do Uruguai será na terça-feira (15), contra o Equador, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário.