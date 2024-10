Flamengo de Gabigol tem o time de Adriano, em 2009, como inspiração para arrancada no Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo de Gabigol tem o time de Adriano, em 2009, como inspiração para arrancada no Brasileirão Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/10/2024 10:55

Flamengo está a nove pontos do líder Botafogo e tem apenas 2,6% de chance de ser campeão do

o do Brasileirão , segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Mas tem na conquista de 2009, que completa 15 anos em dezembro deste ano, uma fonte de inspiração para acreditar que ainda é possível brigar e conquistar o troféu.

Afinal, a distância para o primeiro colocado é exatamente a mesma na 29ª rodada. E o Rubro-Negro tem uma vantagem em 2024, já que tem um jogo a menos que o Botafogo. Se vencer o Internacional no Beira-Rio, em duelo adiado pela 17ª rodada, a diferença cairá para seis pontos.



Outro ponto a favor para os comandados de Filipe Luís é a atual posição na tabela (quarto lugar). Há 15 anos, o time que tinha Adriano e Petkovic ocupava apenas a sexta colocação, com 45 pontos, e mesmo assim conseguiu a arrancada histórica.



Foram sete vitórias, um empate e uma derrota nas nove rodadas restantes do Brasileirão de 2009. Com um aproveitamento de 81,1%, conquistou 22 pontos e atropelou os adversários, que tiveram vários tropeços na reta final.



Se repetir esse retrospecto com 10 jogos restantes, o Flamengo chegará a 75 pontos, número que historicamente costuma ser suficiente para o título.



Mas a campanha atual do Rubro-Negro também tem desvantagens em relação ao hexa. Naquele ano, teve um confronto direto com o então líder, Palmeiras, e venceu por 2 a 0, justamente na 30ª rodada. Desta vez, não haverá jogo contra quem briga pelo título.



Além disso, o líder Botafogo e o vice Palmeiras, em 2024, se mostram mais sólidos para conquistar pontos, ao contrário dos tropeços há 15 anos, que fizeram o campeão ter a menor pontuação nos pontos corridos (67, dois a mais que o vice, Internacional).

Relembre a arrancada do Flamengo em 2009



Palmeiras 0x2 Flamengo

Botafogo 0x1 Flamengo

Grêmio Barueri 2x0 Flamengo

Flamengo 1x0 Santos

Atlético-MG 1x3 Flamengo

Náutico 0x2 Flamengo

Flamengo 0x0 Goiás

Corinthians 0x2 Flamengo

Flamengo 2x1 Grêmio





Jogos que restam em 2024



Fluminense (no Maracanã)

Juventude (no Maracanã)

Internacional (fora)

Cruzeiro (fora)

Atlético-MG (no Maracanã)

Cuiabá (fora)

Fortaleza (fora)

Internacional (no Maracanã)

Criciúma (fora)

Vitória (no Maracanã)