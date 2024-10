Técnico Filipe Luís, do Flamengo, no jogo contra o Bahia - Gilvan de Souza/CRF

13/10/2024

Desde a estreia do novo treinador, o Rubro-Negro foi o clube da Série A que mais teve chances claras de gol. Foram nove grandes oportunidades, além de 33 finalizações, de acordo com o 'SofaScore'.

No duelo com o Corinthians, pela Copa do Brasil, por exemplo, Filipe Luís conseguiu fazer com que o Flamengo tivesse seu maior volume ofensivo em sete meses , criando cinco oportunidades claras de balançar as redes, com menos de três dias de trabalho.A tendência é de que vejamos o clube carioca sendo mais presente no ataque nas próximas partidas. O ex-jogador, inclusive, já admitiu que gosta que seus times joguem para frente, com marcação em cima e bastante intensidade, características que lembram o estilo de Jorge Jesus, quando o português comandou o Fla entre 2019 e 2020.