Hugo Souza vive grande momento no Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza vive grande momento no CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians

Publicado 14/10/2024 20:47

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo , Marcos Braz, atualizou a situação com o Corinthians pelo pagamento de Hugo Souza . O goleiro pertence ao Rubro-Negro e está emprestado ao clube paulista, que tenta comprá-lo.

"O que eu posso falar é que hoje ainda não tem a situação resolvida. A empresa (Brax) que foi a fiadora, mas isso vai ser resolvido com calma. No domingo, se ele jogar, serão mais R$ 500 mil a mais para o Flamengo. Eles só deixam de pagar a multa se resolver o negócio", disse Braz, em cerimônia no Jockey Club.

Entenda o caso

Na proposta enviada ao Flamengo, o Corinthians apresentou como fiadora a Brax, empresa que negocia vendas de publicidade dos dois clubes. Porém, ela também foi apresenta como fiadora na venda do lateral Matheuzinho, que está em atraso.

O Fla, na resposta negativa, afirma que a Brax está comprometida com outra dívida e exige outro fiador para avançar no negócio. O Corinthians tenta parcelar em quatro vezes os 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) pela compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo, mas não descarta um pagamento à vista caso não encontre um novo fiador.