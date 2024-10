Hugo Souza na partida entre Flamengo e Corinthians - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/10/2024 12:41

contratação em definitivo do goleiro Hugo Souza. Além da resposta negativa, o Rubro-Negro informou ao time paulista que exigirá a multa de R$ 500 mil para que ele jogue a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A informação foi dada pelo site "ge". Rio - O Flamengo comunicou ao Corinthians, na manhã desta segunda-feira (14), que não aceitou a garantia financeira dada pelo clube pela. Além da resposta negativa, o Rubro-Negro informou ao time paulista que, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A informação foi dada pelo site "ge".

Na proposta enviada ao Flamengo, o Corinthians apresentou como fiadora a Brax, empresa que negocia vendas de publicidade dos dois clubes. Porém, ela também foi apresenta como fiadora na venda do lateral Matheuzinho, que está em atraso.

Na resposta negativa, o Flamengo afirma que a Brax está comprometida com outra dívida e exige outro fiador para avançar no negócio. O Corinthians tenta parcelar em quatro vezes os 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) pela compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo, mas não descarta um pagamento à vista caso não encontre um novo fiador.

Em relação à multa, o Flamengo entende que ela independe da conclusão da venda do goleiro. Como Hugo está emprestado até o fim do ano, o clube alega que o pagamento é obrigatório para cada partida que ele atuar contra o Rubro-Negro neste período.

Em 2024, o Corinthians já gastou R$ 1 milhão para utilizar Hugo Souza contra o Flamengo. O goleiro esteve em campo no jogo entre as duas equipes no primeiro turno do Brasileirão e na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Em ambas, teve boa atuação.