De la Cruz e Arrascaeta em treino da seleção uruguaiaDivulgação / AUF

Publicado 14/10/2024 18:42

Rio - O Flamengo montou uma logística para contar com jogadores convocados nesta data Fifa no clássico com o Fluminense , na próxima quinta-feira (17). O clube fretou um jatinho particular para trazer os atletas do Uruguai e do Equador.

As seleções duelam nesta terça (15), às 20h30 (de Brasília), em Montevidéu. De la Cruz, Arrascaeta, Varela e Plata voltarão direto da partida e são esperados no CT Ninho do Urubu para o treino da tarde de quarta. As informações são do site 'ge'.

Já Gerson e Fabrício Bruno, que estão na capital federal para a partida do Brasil contra o Peru, nesta terça (15), às 21h45 (também de Brasília), voltarão para o Rio com a Seleção e se apresentarão normalmente para o treino do dia seguinte.

O único que tem panorama diferente é Erick Pulgar. O volante chileno chegará somente na quarta à tarde e não poderá participar da atividade com o restante do elenco.



O Flamengo monta um cronograma especial de treino para cada jogador, visando a relação para o clássico e a recuperação para o confronto decisivo com o Corinthians, no domingo (20), pela semifinal da Copa do Brasil.