Marcos Braz é o vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/10/2024 16:50

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz marcou presença na noite da última segunda-feira (14) no evento de lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee, candidato à presidência apoiado pela atual gestão. O gestor, uma das figuras centrais do Rubro-Negro nos últimos anos, afirmou que deixará o clube no fim do ano, mas com pretensão de retornar no futuro.

"Desde 2019 falo que sairia junto do presidente Landim. Nada tem a ver com o Rodrigo (Dunshee), é simplesmente um ciclo que eu acho que completei. Tenho certeza que os números me absolvem. Em 2009 fui campeão brasileiro, volto 10 anos depois e a gente ganha mais dois brasileiros, duas libertadores... A gente ganhou muita coisa. Saio com a sensação de dever cumprido. No dia que eu voltar será para ser campeão do mundo", disse Marcos Braz.

O dirigente se colocou à disposição para, mesmo ao fim de seu mandato como vice de futebol, ajudar na transição para o próximo que ocupar o cargo, independente da chapa vencedora. Concorrem à presidência do Flamengo Luiz Eduardo Baptista (Bap), Maurício Gomes de Mattos, Pedro Paulo, Rodrigo Dunshee e Wallim Vasconcellos.

"Vou sair, entender como a gente vai passar a página para a pessoa que será a responsável do futebol. Vamos começar esse processo imediatamente após acabar o Campeonato Brasileiro. Seja com qualquer candidato que queira me procurar para não ter conversa fiada, para ter uma transição institucional correta que seja boa para o Flamengo. E a gente vai aos poucos passando para quem for de direito", destacou.

A eleição do Flamengo está marcada para o dia 9 de dezembro, na sede do clube, na Gávea. Neste ano, o pleito será feito apenas de forma presencial.