Léo Ortiz em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 15/10/2024 08:30

Rio - Um dos reforços do Flamengo para a atual temporada, o zagueiro Léo Ortiz, de 28 anos, realizou um sonho de infância ao acerta com o clube carioca. Filho de um ex-jogador de futsal, o defensor sempre foi muito ligado aos clubes que o pai atuava, porém, sua paixão pelo Rubro-Negro sempre transcendeu a situação.

"Desde pequeno eu sempre cresci com o meu pai sendo jogador e tinha uma proximidade com os times que ele jogava, peguei a maior parte do Inter. Sempre estive próximo e acompanhando os jogos, mas sempre tive uma simpatia pelo Flamengo, tanto que surgiu aquela foto. As pessoas sempre souberam que eu simpatizava com Flamengo. Foi num aniversário meu", afirmou em entrevista ao "GE".



Em relação a atuar no Flamengo, Ortiz sempre teve essa vontade, porém, o zagueiro admite que em alguns momentos da carreira acreditou que o sonho não iria se realizar.



"Talvez nunca imaginasse que pudesse ocorrer. O sonho sempre foi jogar futebol, e o sonho mais impossível talvez fosse chegar a jogar no Maracanã pelo Flamengo. Fico feliz porque, com certeza, é uma realização pessoal da minha carreira", disse.