Gabigol em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 15/10/2024 15:20

Rio - No lançamento de Rodrigo Dunshee, candidato da situação a presidência do Flamengo, no Jockey Club, na Zona Sul do Rio, o presidente Rodolfo Landim afirmou que a situação de Gabigol no clube carioca não teve nenhuma mudança em relação às negociações, mas admitiu que o atacante está mais animado e contou que torce por um desfecho positivo.

"Tudo que a gente quer é que dê certo. Não teve nenhuma conversa com ele recentemente. O que conversamos com ele é conhecido por todos. Esse desejo do Gabigol é também um desejo de todo torcedor do Flamengo: que volte a ser esse grande artilheiro que foi tão importante nas conquistas do clube", disse.



Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e recusou uma proposta de renovação até 2024. No entanto, com a chegada de Filipe Luís, o atacante tem recebido mais oportunidades.



"Nitidamente, ele está muito mais animado e feliz com a chegada de um novo técnico (Filipe Luís). A gratidão que a gente tem por ele é imensa. A gente espera que essa gratidão só cresça ao longo da vida. Ele é um jogador ainda jovem, tem 28 anos. Tem muito para render ainda", concluiu.