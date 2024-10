Filipe Luís comanda treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 15/10/2024 19:22

Rio - O Flamengo pode ter jovens da base como novidade no clássico com o Fluminense, na quinta-feira (17), no Maracanã. Mutilado pela Data Fifa, o técnico Filipe Luís treinou o time nos últimos dias com o zagueiro Cleiton e o volante Evertton Araújo entre os titulares. A informação foi publicada pelo "Coluna do Fla".

Outro garoto do Ninho que pode ganhar uma chance é Matheus Gonçalves. O camisa 20 disputa vaga com Bruno Henrique entre os que começarão a partida.

Com 11 desfalques entre lesionados e convocados, o time titular do Flamengo no treino desta terça (15) teve Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Alcaraz; Michael, Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Gabigol.

esquema especial para trazer os convocados de volta a tempo de participar do treino desta quarta-feira (16). Na última atividade antes do clássico, a expectativa é de que Filipe Luís conte com Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Gonzalo Plata, Gerson e Fabrício Bruno. Pulgar, que jogará contra a Colômbia em Barranquilla, não deve chegar a tempo. Vale lembrar que o Flamengo montou uma tempo de participar do treino desta quarta-feira (16). Na última atividade antes do clássico,. Pulgar, que jogará contra a Colômbia em Barranquilla, não deve chegar a tempo.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileirão, com 51 pontos, nove a menos do que o líder Botafogo.