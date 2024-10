Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Publicado 15/10/2024 20:19

Rio - Nesta terça-feira (15), a Brax, que negocia vendas de publicidade, se posicionou a respeito das negociações entre Corinthians e Flamengo . O clube paulista colocou o contrato com a empresa como garantia bancária na compra de Matheuzinho, que pertencia ao Rubro-Negro. O Timão também tentou usá-la como fiadora na aquisição de Hugo Souza, mas o Fla recusou

O Rubro-Negro rechaçou a possibilidade por causa de atraso em uma das parcelas na compra de Matheuzinho. Diante disso, a Brax informou que está adimplente com o Corinthians - com as obrigações cumpridas. Além disso, destacou que os próximos vencimentos do acordo com o clube paulista ocorrerão a partir de 2025.

"A Brax Sports Assets reforça que a sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes", diz um trecho da nota da Brax.

Leia o posicionamento da empresa:

Diante do caso entre Corinthians e Flamengo sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho, a Brax Sports Assets vem a público esclarecer:



1) Na compra dos direitos do lateral Matheuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade.



2) A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição de Matheuzinho, a Brax Sports Assets foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias.



3) Notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians referentes ao contrato dado como garantia, a Brax respondeu com o detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes.



4) A Brax Sports Assets reforça que a sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes.



A Brax Sports Assets reafirma o compromisso e a parceria com o futebol brasileiro.