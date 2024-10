Parque dos Príncipes é a casa do PSG - Divulgação/Paris Saint-Germain

Publicado 15/10/2024 17:00 | Atualizado 15/10/2024 17:02

Rio - A Justiça da França proibiu a entrada de torcedores do PSV, da Holanda, no jogo contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, no próximo dia 22, pela Liga dos Campeões. A decisão das autoridades de segurança foi baseada na briga entre os holandeses e a torcida do Lens, no ano passado, também pela competição continental.

Em outubro do ano passado, torcedores do PSV e Lens atiraram objetos uns nos outros após o empate em 1 a 1. A confusão prosseguiu do lado de fora do estádio, causando transtorno nos arredores. A polícia precisou intervir com uso de gás lacrimogêneo e cassetetes. O clube holandês lamentou a decisão e reiterou que os torcedores serão reembolsados.

"O PSV foi desagradavelmente surpreendido, ao final da tarde de segunda-feira, com o anúncio de que as autoridades francesas não tolerariam a presença de adeptos do Eindhoven em Paris. Por razões de princípio, a equipe está investigando se podem ser tomadas medidas contra a proibição emitida", disse.

Não é a primeira vez que o PSV é obrigado a jogar sem torcida visitante. Em 2022, o clube holandês jogou sem torcedores contra o Arsenal, em Londres, pela Liga Europa. Em 24º lugar na Liga dos Campeões, o PSV precisa de resultado para subir na classificação e seguir com chances de classificação às oitavas.