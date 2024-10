Mbappé ficou fora da convocação da seleção francesa e aproveitou a folga em Estocolmo, na Suécia - Fabrice Coffrini / AFP

Publicado 15/10/2024 16:28

A advogada de Mbappé , Marie-Alix Canu-Bernard, negou veementemente qualquer envolvimento do jogador do Real Madrid num caso de estupro na Suécia . Em entrevista à TV francesa 'TF1', ela anunciou quecontra o seu cliente, feita por veículos de imprensa suecos."Estamos falando de uma denúncia, mas neste momento não sabemos contra quem. Uma denúncia não estabelece a verdade, não prova nada, e nem sei se é dirigida a ele", disse a advogada.

Canu-Bernard ainda ressaltou que Mbappé está "absolutamente tranquilo" e foi treinar no Real Madrid nesta terça-feira (15) "porque sabe que não tem absolutamente nada do que se culpar".

O jornal sueco "Aftonbladet" publicou no fim de semana que policiais investigam uma denúncia sobre o possível crime, que teria acontecido no hotel em que o atacante francês e seus familiares se hospedaram na semana passada.



sobre uma denúncia de violação ocorrida em 10 de outubro, em um hotel de Estocolmo. No entanto, o órgão não mencionou nomes e afirmou que mais informações serão divulgadas em breve.

O atacante francês já havia negado envolvimento no caso, em postagem nas redes sociais, classificando as acusações como falsas. Mbappé, com quem mantém uma disputa judicial pelo não pagamento de salários e bônus . O clube parisiense, por sua vez, preferiu não comentar o assunto.