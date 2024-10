Mbappé não foi convocado para jogos da França e curtiu a folga em Estocolmo, na Suécia - Franck Fife / AFP

Mbappé não foi convocado para jogos da França e curtiu a folga em Estocolmo, na SuéciaFranck Fife / AFP

Publicado 15/10/2024 09:30

Kylian Mbappé se viu envolvido em mais uma polêmica extracampo nesta semana. Jornais da Suécia, onde o jogador do Real Madrid esteve na semana passada , afirmaram que ele foi citado numa investigação de agressão sexual em Estocolmo. O atacante francês nega a acusação Nesta terça-feira (15), o Ministério Público da Suécia confirmou que há uma investigação aberta sobre abuso sexual, mas não citou o nome do atleta da França. "Após as informações da imprensa sobre um suposto estupro em Estocolmo, a promotoria pode confirmar que uma denúncia de estupro foi apresentada à polícia", afirmou o MP em comunicado.