Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2024 09:00

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, utilizou suas redes sociais para desabafar novamente contra seus críticos. A beldade afirmou que mulheres que a criticavam por seu conteúdo na plataforma adulta estão seguindo os seus passos.

"A maioria das mulheres que me criticavam pelo conteúdo adulto que eu publicava no OnlyFans e em outros lugares hoje estão também produzindo o mesmo conteúdo para vender", ironizou em seu perfil no "X".

Não é a primeira vez que Daniella desabafa por conta de críticas ao seu trabalho nas redes sociais. A chilena já reclamou que alguns seguidores farem distinção entre o seu conteúdo e de outras mulheres que publicam vídeos em plataformas adultas.



Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.