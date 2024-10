Comemoração do Fluminense após o título no vôlei - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 14/10/2024 21:56

Volta Redonda - O Fluminense é campeão do Estadual Feminino de Vôlei 2024. A conquista veio com a vitória sobre o Sesc Flamengo por 3 sets a 0, parciais 25/19, 25/23 e 25/21, nesta segunda-feira (14), no Clube dos Funcionários da CSN.

Este foi o 26º título da história do Tricolor no torneio. O clube, que é o maior campeão do Estadual, havia vencido pela última vez em 2016.

"É importante para o clube, pelo investimento que é feito, nossos patrocinadores e a diretoria, que nos apoia muito e nos dá toda a estrutura. É muito importante, porque nos dá credibilidade na sequência do trabalho. São anos aí, percorrendo os títulos. Batemos na trave algumas vezes, mas saímos daqui realizados, né? Quem acredita sempre alcança. E eu falei para as meninas: final não se joga, se vence. E hoje a gente veio aqui, venceu e convenceu", disse o técnico Guilherme Schmitz, ao site do Flu.

O Tricolor, agora, foca na estreia na Superliga. O Fluminense enfrentará o Pinheiros no próximo sábado, às 16h, no ginásio do Clube Hebraica. A partida terá transmissão do SporTV.