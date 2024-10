Lamine Yamal em jogo da Espanha - José Jordan / AFP

Publicado 14/10/2024 21:19

Espanha - Nesta segunda-feira (14), o Barcelona informou que Lamine Yamal passou por exames, que confirmaram uma sobrecarga no tendão da coxa esquerda. De acordo com o clube, o tempo do atacante retornar aos treinos será "marcado pela sua evolução".

Ele se machucou na vitória sobre a Dinamarca por 1 a 0, no último sábado, pela Liga das Nações, e acabou cortado da seleção espanhola . Yamal foi substituído nos acréscimos do segundo tempo e saiu mancando do vestiário até o ônibus.

No entanto, como não é um problema grave, há chance do atacante estar à disposição do Barcelona para o jogo contra o Sevilla, no próximo domingo. Na semana seguinte, o time catalão vai enfrentar o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, e o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.