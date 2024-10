Endrick atuou por 15 minutos diante do Chile, na última quinta-feira (10) - Javier Torres / AFP

Endrick atuou por 15 minutos diante do Chile, na última quinta-feira (10)Javier Torres / AFP

Publicado 14/10/2024 18:51

Diante do Peru, na terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília) o camisa 9 será opção no banco novamente. O diário 'As', um dos principais jornais esportivos do país, afirmou que o "efeito Endrick está desaparecendo no Brasil".



"O técnico Dorival Júnior não parece considerar suficiente o que o jovem brasileiro conquistou anteriormente ou agora no Real Madrid, onde vem aproveitando os minutos concedidos por Carlo Ancelotti", escreveu o veículo.



O atacante atuou por 15 minutos contra os chilenos, mas pouco fez. Apesar de ter sido preterido por Dorival, o jovem vem aproveitando as oportunidades recebidas no time espanhol.