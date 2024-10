Vanderson será titular pela primeira vez na seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/10/2024 17:11

Brasília - Dorival Júnior confirmou que a Seleção terá três mudanças para enfrentar o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador vai promover as entradas do lateral-direito Vanderson e dos volantes Bruno Guimarães e Gerson.

O primeiro entra no lugar de Danilo terá sua primeira oportunidade entre os 11 iniciais da seleção brasileira. O jovem de 23 anos vive bom início de temporada pelo Monaco, da França. Já os dois meio-campistas irão ocupar as vagas de André e Lucas Paquetá, respectivamente.



Outra alteração em relação ao time que venceu o Chile de virada por 2 a 1 será uma mudança de posicionamento de Rodrygo. O camisa 10 agora irá atuar centralizado contra os peruanos, ao invés de jogar na ponta-esquerda, como aconteceu na última quinta-feira (10). De acordo com Dorival, as modificações já estavam planejadas antes do duelo com os chilenos.

"Não foram testes, foram definidos, anteriores até ao primeiro jogo. Era uma decisão nossa. Vanderson tem potencial interessante e temos que buscar equilíbrio pelo setor. Danilo como terceiro homem de marcação tem sido muito importante, um jogador com experiência muito grande e que nos ajuda nesse momento de transição", disse o treinador, em coletiva nesta segunda (14).

"Eu espero um rendimento satisfatório daqueles que estão e que possamos ter uma atuação de excelente nível, melhorando a cada momento. Respeitando o adversário, que também vem em recuperação. Buscam ajuste como estamos procurando", completou.



Dessa forma, a Seleção irá a campo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.