Dorival Júnior deve fazer mudanças no time titular brasileiro para enfrentar o PeruRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/10/2024 16:11 | Atualizado 14/10/2024 16:14

Rio - Para espantar a má fase e engatar duas vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil entrará em campo nesta terça-feira (15), em Brasília. O adversário será o Peru, que nunca superou a Seleção pela competição sul-americana.

Na história do torneio, foram 14 jogos disputados, com dez vitórias e quatro empates. Os brasileiros, inclusive, vivem sequência de seis triunfos consecutivos sobre os peruanos - tendo sido vazados somente em uma oportunidade no período.

O confronto será às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. Para a partida, o técnico Dorival Júnior deve fazer mudanças no time titular do Brasil

Situação na tabela

Enquanto a seleção brasileira luta para encostar na parte de cima da classificação, a peruana busca se afastar da última posição. Neste momento, o Brasil está em quarto, com 13 pontos. São seis de desvantagem para a líder Argentina. Já o Peru é o vice-lanterna, com seis.

Momento na competição

As duas seleções venceram na última rodada e ganharam um ânimo para o embate desta terça (15). O Brasil superou o Chile por 2 a 1, no Estádio Nacional de Santiago , na quinta (10). Um dia depois, os peruanos bateram o Uruguai por 1 a 0, no Estádio Nacional do Peru.

Ambos conquistaram o triunfo aos 43 minutos da segunda etapa, com gols de Luiz Henrique e Miguel Araujo, respectivamente.

Confira o retrospecto do duelo nas Eliminatórias

. Peru 0x1 Brasil - 12/09/2023

. Brasil 2x0 Peru - 09/09/2021

. Peru 2x4 Brasil - 13/10/2020

. Peru 0x2 Brasil - 16/11/2016

. Brasil 3x0 Peru - 17/11/2015

. Brasil 3x0 Peru - 01/04/2009

. Peru 1x1 Brasil - 18/11/2007

. Brasil 1x0 Peru - 27/03/2005

. Peru 1x1 Brasil - 15/11/2003

. Brasil 1x1 Peru - 25/04/2001

. Peru 0x1 Brasil - 04/06/2000

. Brasil 1x0 Peru - 10/07/1977

. Brasil 1x0 Peru - 21/04/1957

. Peru 1x1 Brasil - 13/04/1957