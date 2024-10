Gerson em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/10/2024 07:44

Rio - A seleção brasileira busca a segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias para seguir na caça aos líderes e descolar do meio da tabela. O técnico Dorival Júnior deve promover três mudanças na equipe contra o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada da competição classificatória para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o "ge", o treinador testou o lateral-direito Vanderson, o volante Bruno Guimarães e o meia Gerson nas vagas de Danilo, André e Lucas Paquetá, respectivamente. O último está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Herói da vitória sobre o Chile, Luiz Henrique deve começar no banco, enquanto o companheiro de equipe Igor Jesus permaneceu entre os titulares.

O Brasil deve enfrentar o Peru escalado com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Igor Jesus e Savinho.

Além disso, o técnico Dorival Júnior testou novos posicionamentos, como Raphinha pelo lado direito e Savinho pela esquerda. O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias com 13 pontos, seis a menos do que a líder Argentina e três atrás da segunda colocada Colômbia.