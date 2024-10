Pep Guardiola em treino do City - Divulgação / Manchester City

Publicado 13/10/2024 22:20

Rio - O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, de 53 anos, afirmou que ainda não tomou sua decisão sobre continuar ou não no clube inglês após o fim da atual temporada europeia. Com contrato até junho de 2025, o espanhol afirmou que seu futuro continua incerto.

"Ainda preciso refletir e decidir o que quero fazer. Não decidi o meu futuro. Por enquanto, continuo como treinador do Manchester City. Porém, no futuro tudo pode acontecer", afirmou ao programa italiano "Che Tempo Che Fa".



Em relação a disputa da atual temporada, Guardiola abordou a Liga dos Campeões. O técnico afirmou que não deseja que o Manchester City tenha o Barcelona como adversário na competição.



"Espero não enfrentar o Barça na Liga dos Campeões. O amor e o carinho que tenho pelo Barça me destroem. Tive sorte e estou feliz em Barcelona, é o time do meu coração", disse.