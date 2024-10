Brasília foi iluminada de verde e amarelo antes de jogo da seleção brasileira - Divulgação/CBF

Publicado 13/10/2024 21:52

A seleção brasileira vai sentindo o clima de Brasília antes da partida contra o Peru, na terça-feira (15), às 21h45, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Neste fim de semana, monumentos da capital federal foram iluminados de verde e amarelo visando o importante duelo.

Além do estádio, o Palácio do Buriti, sede do poder executivo do Governo do Distrito Federal, o Museu Nacional da República e a Torre de TV de Brasília, segunda estrutura mais alta do país, com 230 metros, escancararam a expectativa para a partida.

O momento é especial para os fãs de Brasília. A última exibição da Seleção na capital federal aconteceu em 5 de junho de 2019, dia em que o Brasil venceu o Catar por 2 a 0, no Mané Garrincha.

A Seleção chegou a jogar em Brasília em 2021, pela Copa América, mas a vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela não contou com portões abertos por conta das restrições em meio à pandemia da Covid-19.