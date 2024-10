Tite e Zico foram os treinadores - Araujo / Agnews

Publicado 13/10/2024 18:58

São Paulo - Neste domingo sem jogos pelo Campeonato Brasileiro, o estádio do Corinthians, em São Paulo, foi palco de uma partida com fundo beneficente da campanha do Criança Esperança, da Rede Globo. Em campo artistas, ex-jogadores e influenciadores participaram de um momento bonito de solidariedade.

A equipe do Criança, comandada por Zico, maior ídolo da história do Flamengo, levou a melhor na partida e goleou o Esperança por 5 a 1, que teve Tite, ex-treinador da Seleção, do Flamengo e do Corinthians como treinador. Os gols da equipe vencedora foram marcados por Cristiane, Diego Ribas, Dodô, José Loreto e André Luiz Frambach. Denilson descontou para a equipe derrotada.

"É o primeiro jogo em que participo e que todos vencem. Somos profissionais em essência, mas antes disso somos seres humanos", disse Tite, antes do começo da partida, em São Paulo.

"Um prazer grande, tive a felicidade de participar no início do Criança Esperança atendendo telefone e esse projeto é fantástico. É a solidariedade do nosso povo, um prazer estar aqui", afirmou Zico.

Durante o intervalo da partida, disputada na Neo Quimica Arena, a ex-apresentadora Xuxa comandou uma atividade artística que levantou aqueles que marcaram presença em Itaquera.