Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2024 16:40

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, deixou seus fãs bastante empolgados neste fim de semana. Em seu perfil no Twitter, a beldade publicou uma foto vestindo apenas uma lingerie preta e recebeu muitos elogios dos seus seguidores na rede social.

"Indiscutivelmente, você é a mulher mais linda não só do país, mas do mundo inteiro", "Que corpo lindo!!! A perfeição existe", "Obrigada por nos dar fotos da sua sensualidade incrível, você é muito... linda demais, sexy demais, tudo demais, Sole", foram alguns dos comentários.

Sole Cardozo é musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, que conquistou três títulos da Libertadores. A beldade atua como apresentadora de um programa de TV e também na rádio. No Instagram, ela tem mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram.