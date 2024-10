Igor Jesus em treino pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/10/2024 14:18

Rio - Autor de um dos gols do Brasil na vitória sobre o Chile por 2 a 1, em Santiago, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, vive um momento especial e que foi iniciado bem rapidamente. Contrato pelo Botafogo, ele voltou ao futebol brasileiro no meio do ano, após uma experiência no futebol árabe, e rapidamente se tornou um dos destaques do líder do Brasileiro e recebeu uma chance na Seleção. Apesar disso, o jovem afirmou que não viu a oportunidade como uma surpresa.

"Já vinha me preparando há muito tempo, eu sabia do meu potencial. Sabia que chegaria à Seleção, que poderia chegar, e me preparei muito para isso. Mas tão rápido assim… fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que me ajudam muito. Espero trabalhar ainda mais e continuar conquistando muitas coisas", disse em entrevista coletiva.



Após marcar na sua estreia pelo Brasil, em Santiago, Igor Jesus terá a oportunidade de defender a Seleção no próprio país. O atacante falou sobre a sensação de atuar vestindo a Amarelinha diante do torcedor brasileiro, que irá acontecer nesta terça-feira, em Brasília, contra o Peru.



"Fico muito feliz de ter oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença, pois sabemos o quanto nosso torcedor nos apoia e nos passa confiança também. Desde quando voltei, eu tinha essa vontade, sabe? De sentir esse clima, de jogar com o torcedor a nosso favor, de estádio lotado. Fico muito feliz e espero fazer um ótimo trabalho", concluiu.