Rodrygo é o camisa 10 da seleção brasileira na ausência de Neymar - Rafael Ribeiro / CBF

Rodrygo é o camisa 10 da seleção brasileira na ausência de NeymarRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/10/2024 13:39 | Atualizado 13/10/2024 13:40

Rio - Camisa 10 da seleção brasileira na ausência de Neymar, Rodrygo recebeu elogios da imprensa espanhola por sua atuação na vitória sobre o Chile, de virada, por 2 a 1, na última quinta-feira (10). O jogador assumiu o posto de principal criador da equipe comandada por Dorival Júnior.

"E com o Brasil acuado, Rodrygo apareceu. Como o herói do cinema que, às vezes, parece difícil de rezar, mas acaba chegando", disse o diário 'As'.



O jogador do Real Madrid, apesar de um início mais discreto do que na última temporada no clube espanhol, vem se destacando pelo Brasil. Na última data Fifa, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Equador, e fez uma boa partida contra o Paraguai, apesar da derrota. Já frente ao Chile, foi, ao lado de Savinho, o jogador com mais passes decisivos no duelo - três.

"Igor Jesus foi a sensação da noite e Rodrygo, o bandeirante. O jogador que o Brasil agarrou para se reencontrar. Para sair da lama. Porque esse foi o jogo, o nervosismo, a dureza e a luta. Havia pouco espaço para magia. Mas nesses ringues você também tem que vencer. E o Brasil conseguiu", destacou o periódico.

Ao todo, o jovem de 23 anos soma 30 jogos pela seleção brasileira, com sete gols marcados e uma assistência anotada.