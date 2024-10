Jake Paul afirmou que luta de Poatan contra Khalil Rountree expôs falhas do brasileiro - (Foto: Reprodução)

Publicado 13/10/2024 12:00

Após acompanhar Alex Poatan nocautear Khalil Rountree na luta principal do UFC 307, no último sábado (5), Jake Paul deixou claro que está ainda mais confiante de que pode vencer o brasileiro em uma eventual luta no Boxe. Vale lembrar que o pugilista e youtuber norte-americano desafiou o campeão meio-pesado para um duelo na nobre arte após nocautear Mike Perry em confronto que aconteceu em julho. Alex, por sua vez, acenou de forma positiva para o possível combate.



Apesar de ter nocauteado Khalil Rountree com um belo nocaute, Alex Poatan passou por algumas dificuldades no duelo contra o americano, principalmente nos dois primeiros rounds. Na visão de Jake Paul, em entrevista ao jornalista Adin Ross, Rountree expôs as falhas do brasileiro na luta em pé.



"Mil por cento que eu o venceria (no Boxe). A questão é que Rountree realmente meio que expôs que ele não tem um volume alto de absorção. Ele não gosta de golpes no corpo. No MMA, Alex Pereira arrancaria minha cabeça. Mas o Boxe é um esporte completamente diferente em questão de ritmo e estilo", disse Jake Paul, que seguiu:



"Ele tem buracos em seu jogo, tem falhas. Quero dizer, Rountree o abalou e machucou ele algumas vezes no corpo, mas não deu continuidade a isso. Então alguma coisa essa luta me mostrou. Alex Pereira é ótimo, mas eu sei que o venceria em uma luta de Boxe e eu adoraria fazer isso acontecer. A pressão está sobre ele. Se ele conseguir sair do contrato com o UFC, como Nate Diaz fez, então eventualmente ele e eu podemos conversar", finalizou.