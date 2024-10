Gracie Barra é uma das principais equipes do mundo e estará representada na Eurocup - (Foto: Reprodução)

Publicado 10/10/2024 08:00 | Atualizado 10/10/2024 13:33

Começou a contagem regressiva, e em menos de um mês, nos dias 2 e 3 de novembro, Coimbra (POR) receberá a Eurocup 2024 da ISBJJA, evento que vai encerrar a primeira edição do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu e repleto de expectativa.



As inscrições para o campeonato em solo português estão abertas no site www.isbjja.com, e além de diversas atrações - como um seminário com o GM Reyson Gracie -, várias equipes também estão confirmadas, entre elas a Gracie Barra Montijo.

Liderado pelo faixa-preta brasileiro Claudio Filé, o time vem crescendo de forma sólida e vai em busca de títulos na Eurocup: "Queremos ir com bastante atletas que já estão em ritmo de competição e trazer o maior número de medalhas. Esse é o nosso objetivo", disse Filé, que completou:"A Europcup passa a ser um importante campeonato no nosso calendário pois é um dos que nos obriga à acelerar os treinos já no arranque da nova época desportiva. Um incentivo a mais para o começo dos trabalhos após as férias. Vamos levar nosso melhor time de competição para as lutas casadas e demais disputas".Animado com a estreia do Circuito Ibérico, organizado pela ISBJJA com eventos em Portugal e na Espanha, Claudio Filé também comentou sobre o crescimento da Gracie Barra Montijo, que em breve se mudará para um novo e melhor espaço."Seguimos crescendo sem perder a nossa vocação, que é de uma escola voltada para competição. Temos atletas muito duros e dedicados, com uma base de infantil e juvenil cada vez mais consistente através do trabalho em conjunto com o nosso staff. O professor Matheus Mares e o instrutor Antonio Veloso têm tido uma atenção especial aos nossos kids e juvenis. E para 2025, além de expandir, vamos participar dos principais campeonatos da temporada", encerrou o professor da Gracie Barra.Além dos tradicionais duelos Gi & No-Gi, a Eurocup 2024 contará com o Desafio Brasil x Portugal, Festival Kids, seminário do GM Reyson Gracie e mais novidades. As inscrições se encerram no dia 25 de outubro.