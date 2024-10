Jungle Fight World League promete edição histórica - (Foto: Divulgação)

Publicado 11/10/2024 09:00

Agendada para o dia 19 de outubro, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a primeira edição do Jungle Fight World League, o campeonato mundial da selva, terá quatro cinturões mundiais em disputa. Entre os nas lutas por título, constam Brasil x Equador, Brasil x Argentina e Brasil x Coreia do Sul.



O evento será transmitido pelo Sportv e canal Combate, ao vivo, às 19h, no horário local. A Globo transmite logo após o programa Altas Horas.



A luta principal é um duelo Brasil x Equador, e vale o cinturão dos penas. Quem defende a bandeira verde e amarela é o brasiliense Carlos Alexandre Mistoca, que possui um cartel de 17 vitórias - 11 por via rápida - em 23 lutas. O equatoriano é o invicto Miguelito Grijalva, com um cartel de nove vitórias em nove lutas.

Brasileiro do UFC é detido nos EUA após agredir ex da namorada também lutadora

Gracie Barra Montijo confirma presença na Eurocup da ISBJJA e professor revela objetivo

O cinturão peso-galo feminino também estará em disputa. O duelo é entre Brasil e Coreia do Sul. Do lado brasileiro, a representante é a baiana Layze Cerqueira, que tem um cartel de 11 vitórias - sete por finalização - em 16 lutas. Vindo da Coreia do Sul, Jeongyun Choi venceu seis lutas - todas por via rápida - das nove que disputou.



O baiano André Monstro e o brasiliense Vinicius Moreira fazem um duelo doméstico valendo o cinturão dos pesos pesados. Atual campeão do Jungle Fight, Monstro triunfou em 11 das 16 vezes que subiu ao cage, nove por via rápida. Com bagagem internacional, Moreira venceu 13 - 11 delas finalizando - das 21 lutas que disputou.



O card ainda abriga o clássico entre Brasil e Argentina, pelo cinturão dos leves. O Brasil sobe ao cage com o amazonense Arcângelo Anjo. Campeão do Jungle Fight, o brasileiro possui um cartel de 11 vitórias - sete por via rápida - em 15 lutas. O argentino é Adrian "El Rayo", que venceu oito em quatro, com seis nocautes.



"O Jungle Fight World League surgiu com a missão de ratificar a força do MMA brasileiro, colocando nossos atletas em desafios contra grandes representantes de outras nacionalidades e proporcionar uma plataforma para que lutadores mostrem suas habilidades em um cenário internacional", destaca Wallid Ismail.



"A ideia é promover um intercâmbio cultural e esportivo. Agradeço muito ao governador Ibaneis Rocha, ao secretário de esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio e ao deputado distrital Martins, homens públicos que fazem diferença e permitem transformar vidas por meio do esporte, conclui.



Vale destacar que a entrada será gratuita, então todos estão convidados para as emoções do show.



CARD PROVISÓRIO:



Jungle Fight 131 - World League

Brasília-DF

Sábado, 19 de outubro



Cinturão 66kg: Carlos Alexandre Mistoca (BRASIL) x Miguelito Grijalva (EQUADOR)



Cinturão 61kg: Layze Cerqueira (BRASIL) x Jeongyun Choi (COREIA DO SUL)



Cinturão 120kg: André Monstro (BA) x Vinicius Moreira (DF)



Cinturão 70kg: Arcângelo Anjo (BRASIL) x Adrian "El Rayo" Perrone (ARGENTINA)



61kg: Rafael Nunes (BRASIL) x Dario "El Chucky" Vega (EQUADOR)



57kg: Ingrid Guerra (BRASIL) x Esquer Sofia (ARGENTINA)



61kg: Igor Taylon (BRASIL) x Paulo Portillo (URUGUAI)



70kg: Lucas Caio (DF) x Denilson Flores (MS)



77kg: Junior Cesar Florindo (DF) x Átila Camargo (RN)



77kg: Jefferson dos Reis (DF) x Roberto Bizarra (GO)



84kg: Guilherme Soares (DF/BRASIL) x A definir



77kg: Jonas Duarte (DF) x Vambert Medeiros (DF)



70kg: Geter Lirio Alves (DF) x Eliwelton do Nascimento (DF)



77kg: André Fischer (DF) x Bryan Felipe (RO)



57kg: Marcone Soares (DF) x Matheus Bueno (GO)



84kg: Gabriel Vinicius (DF) x Jamie Souza (DF)