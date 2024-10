Thomaz Costa e Lucas Penteado vão se enfrentar no FMS 5, neste sábado - (Foto: Reprodução)

Publicado 12/10/2024 12:00

Depois de muita espera, o FMS 5 acontece neste sábado (12), direto de São Paulo, no Ginásio da Portuguesa, onde serão colocados frente a frente lutadores profissionais de Boxe, MMA e também influenciadores. Um dos duelos que farão parte do card acontecerá entre o ex-BBB Lucas Penteado eo ator Thomaz Costa.



Os oponentes já vinham trocando diversas provocações na internet antes mesmo da marcação do duelo e, nos últimos dias, Penteado divulgou um vídeo em suas redes sociais onde destacou que, mesmo com apenas nove dias de treino, vai "quebrar a cara" de Thomaz e citou uma icônica frase de Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas da história.



"Vou mandar o papo para você, Thomaz. Você falou que eu não levava a sério o Boxe, mas eu não preciso contar minha história para você. Eu só tive tempo para treinar até agora nove dias, mas você vai descobrir que eu sou o moleque mais dedicado que você já conheceu. Eu vou quebrar a sua cara, moleque, e também vou ser exemplo pra quem tem adicção, depressão ou qualquer coisa que seja que te prenda dentro de casa. Se cuida, malandro! Eu tenho um treinador que disse assim, igual Muhammad Ali falou: 'O impossível é questão de opinião", declarou Penteado.

Lucas Penteado tem 27 anos e ganhou notoriedade após participar da novela "Malhação", da Rede Globo. Em 2021, o ator esteve no "Big Brother Brasil", tendo desistido do reality show após duas semanas no programa depois de protagonizar uma relação conturbada com a cantora Karol Conká. O confronto no FMS 5 será a primeira experiência de Lucas no Boxe.Thomaz Costa tem 24 anos e lutou no FMS 4, contra Luiz Otávio Mesquita, sendo superado pelo rival na decisão unânime dos jurados. Como ator, o paulista ficou conhecido por sua participação na novela infantil "Carrossel". Na fase adulta da carreira, Costa participou da primeira edição do reality show "Ilha Record", em 2021, e da 14ª temporada do programa "A Fazenda", em 2022.