Ex-BBB, Hadson Nery, o Hadballa, protagonizou momento hilário durante sua luta no FMS 5Reprodução / Combate

Publicado 13/10/2024 11:42

São Paulo - O Fight Music Show 5, além de render a última luta de Acelino Popó Freitas como profissional , no último sábado (12), também trouxe outros momentos de destaque, entre eles o aguardado confronto entre o influenciador Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, contra o cantor Nego do Borel. Ambos iniciaram uma rivalidade no mês de junho.

O combate terminou no quinto round, com o carioca levando a pior após ser nocauteado por Luiz. O funkeiro, que sofreu sua segunda derrota consecutiva no evento, precisou de um longo atendimento médico ao final da luta, mas conseguiu se levantar para o anúncio do resultado, onde chegou a abraçar seu adversário, antes de ir para o ambulatório.

Luiz Otávio Mesquita recebendo o cinturão e o abraço de Nego do Borel #FMSnoCombate pic.twitter.com/cxTSrb3JeW — Gabriel Menezes (@briel_menezes) October 13, 2024

Web vai à loucura com Hadballa



Outro famoso que esteve presente no card do Fight Music Show 5 foi o ex-BBB Hadson Nery. Ele enfrentou o ex-A Fazenda Lucas Viana, onde acabou sendo derrotado. No entanto, o momento de maior destaque da luta foi algo para lá de inesperado.

Durante o segundo round, Hadballa, como é apelidado, viu sua peruca voar após levar um golpe no rosto. Sem conseguir ajeitar, o ex-BBB voltou para o assalto seguinte sem o cabelo. A situação divertiu o público presente, que passou a gritar "Peruca! Peruca!".

No final, ele, que atualmente é auxiliar técnico do Pas de La Casa, de Andorra, desistiu da luta após uma lesão na patela. Ao final, Hadson admitiu que sabia da possibilidade de perder a "prótese capilar" durante o embate.

"Espero que a galera tenha entendido o lance da prótese! Peruca não, galera, prótese capilar! Quem usa peruca é boneco! A gente sabe que luta é atrito diretamente na cabeça, você vai colocar e vai arrancar, mas se acertar, vai ser legal, vai ser puro entretenimento!"

O momento cômico, claro, não passou despercebido pelos internautas, que trataram do assunto com muito humor nas redes sociais.