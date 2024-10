Diego Pituca, do Santos, foi expulso duas vezes no mesmo jogo pela Série B - Reprodução

Publicado 12/10/2024 22:00

Uma situação inusitada marcou a rodada deste sábado (12) da Série B do Campeonato Brasileiro. Capitão do Santos, Diego Pituca viveu momentos de felicidade e frustração em poucos minutos na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol. O jogador, em momento de confusão, foi expulso duas vezes após decisões de campo e intervenção do VAR.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o árbitro Gustavo Bauermann apresentou cartão vermelho direto para o meia após suposta agressão a Lucas Ramon, do Mirassol, antes de cobrança de escanteio. O responsável pelo vídeo, no entanto, discordou e recomendou revisão.

Pituca já tinha entregue a braçadeira de capitão e descido para o vestiário da Vila Belmiro. Gustavo Bauermann voltou atrás após rever o lance e um membro da comissão técnica do Peixe correu para chamar Pituca. Aí aconteceu o inesperado.

O camisa 21 voltou ao gramado às pressas e conseguiu ver a decisão do árbitro. Gustavo Bauermann retirou o cartão vermelho, mas aplicou o amarelo. Pituca, que já havia sido advertido, foi novamente expulso e deixou o gramado inconformado com a decisão, rindo e questionando em tom irônico.