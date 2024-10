Volta Redonda venceu o Athletic na ida da final da Série C do Brasileirão - Divulgação/Athletic

Publicado 12/10/2024 19:46 | Atualizado 12/10/2024 20:18

Rio - Já garantido na Série B do Brasileirão em 2025, o Volta Redonda quer fechar com estilo sua campanha na Série C e segue sonhando alto. Neste sábado (12), no Raulino de Oliveira, o Voltaço venceu o Athletic-MG pelo placar de 1 a 0 e abriu vantagem na grande final.

O único gol do jogo saiu aos 22 minutos da segunda etapa. O Volta Redonda conseguiu recuperação no campo de ataque com Robinho, que finalizou firme. A bola explodiu na trave e voltou nos pés de Heliardo, que só escorou para dentro.

Com o resultado, a equipe do Sul do Estado joga por um empate na partida de volta, marcada para o próximo sábado (19), às 17h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del-Rei.

O Volta Redonda garantiu sua vaga na Série B do Brasileirão ao terminar na liderança do Grupo A, com 12 pontos. Além do Esquadrão de Aço e do Athletico, também garantiram o acesso o Remo a Ferroviária-SP.