Heung-min Son, sul-coreano astro do Tottenham - AFP

Publicado 12/10/2024 17:04

O pai de Heung-min Son, atacante astro do Tottenham, da Inglaterra, foi condenado por abuso infantil. O sul-coreano Woong-jung Son precisará pagar uma multa de R$ 12,4 mil após se envolver em polêmica na academia de futebol que administra por conta de comportamento de seu outro filho, treinador de jovens atletas.

No início do ano, os pais de um matriculado na escolinha de Woong-jung Son alegaram que o filho foi agredido pelo técnico Heung-yun Son, que é irmão do jogador do Tottenham. O aluno e os demais companheiros de turma também teriam sido vítimas de ofensas verbais.



Outro funcionário da academia, este não identificado, também se envolveu no caso e foi processado por violar a lei de bem-estar infantil da Coreia do Sul. A punição também conta com 40 horas de sessões educativas sobre abuso de crianças. Cabe recurso por parte dos condenados.

Woong-jung Son negou irregularidades quanto ao comportamento com os alunos, mas pediu desculpas e prometeu uma reformulação nos métodos de ensino da academia. O local foi inaugurado em 2021, com um custo total de 15 milhões de dólares (cerca de R$ 84 milhões, na cotação atual), sendo a maior parte financiada pelo astro do clube inglês.