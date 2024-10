A atleta olímpica Alexandra Ianculescu compartilha fotos sensuais nas redes sociais e faz sucesso no OnlyFans - Reprodução de Instagram

A atleta olímpica Alexandra Ianculescu compartilha fotos sensuais nas redes sociais e faz sucesso no OnlyFansReprodução de Instagram

Publicado 12/10/2024 13:18 | Atualizado 12/10/2024 13:25

patinadora de velocidade e disputou a Olimpíada de Inverno de Seul-2018 e tenta uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 como ciclista de pista. Para garantir os equipamentos para competir, a atleta olímpica romena faz sucesso no

Alexandra Ianculescu ée disputou a Olimpíada de Inverno de Seul-2018 e. Para garantir os equipamentos para competir, a atleta olímpica romena faz sucesso no OnlyFans

entrou na plataforma de conteúdo adulto em 2021, ao ver que suas

Ela, ao ver que suas postagens de biquíni no Instagram tinham grande número de curtidas. E defendeu a decisão.

"Eu recebia muitos likes e as pessoas sugeriam que eu as vendesse. Achei que era piada. Eu não queria ser conhecida por vender fotos de biquíni, considerando que eu trabalhei duro como atleta, lutei muito pela minha educação, falo vários idiomas e amo a imagem que construí de mim mesma, mas a verdade é que a minha vida mudou completamente para melhor depois do meu primeiro mês lá (no OnlyFans)", escreveu nas redes sociais.



Ianculescu cobra 20 dólares (cerca de R$ 112 reais) por assinatura para seus conteúdos mais picantes na plataforma.



"Gosto de treinar em tempo integral agora, posso comprar todo o equipamento que preciso, as bicicletas dos meus sonhos, economizar para outros objetivos na vida e poder aproveitar isso de uma forma que não precise sacrificar minha vida atlética para trabalhar em três empregos de meio período, como costumava fazer", completou.