Vasco e Flamengo se enfrentaram pela final do Campeonato Carioca Sub-20Thais Magalhães / Flamengo

Publicado 12/10/2024 12:15

gol de Léo Jacó no início do primeiro tempo.

Vasco repetiu 2023 e voltou a ser campeão do Campeonato Carioca Sub-20 sobre o Flamengo . Só que desta vez, o bicampeonato foi mais tranquilo, com duas vitórias na final. A última foi este sábado (12), por 1 a 0 em São Januário,

O Cruz-Maltino entrou em campo com a vantagem do empate, após fazer 2 a 1 na Gávea, na primeira partida da final. E aumentou ainda mais a vantagem aos quatro minutos. Bruno Lopes chutou cruzado de dentro da área e Lucas Furtado deu rebote nos pés de Léo Jacó, que driblou o goleiro, e chutou para o gol vazio.



Com a vantagem no placar, a vida vascaína ficou ainda mais tranquila quando o zagueiro Iago foi expulso logo aos 19 minutos do primeiro tempo, por fazer em Bruno Lopes mesmo sendo o último homem. O Flamengo reclamou bastante da marcação, pedindo impedimento na jogada.



Com um a mais, o Vasco, reforçado por JP, controlou o jogo. Já o Flamengo teve em Lorran e no nigeriano Shola a tentativa de chegar ao ataque, mas não conseguiu levar perigo.