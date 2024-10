Marquinhos Xavier é o técnico da seleção brasileira de futsal - Leto Ribas/CBF

Marquinhos Xavier é o técnico da seleção brasileira de futsalLeto Ribas/CBF

Publicado 12/10/2024 18:00 | Atualizado 12/10/2024 18:03

Rio - Técnico da Seleção de futsal, Marquinhos Xavier revelou que a delegação brasileira ainda não conseguiu comemorar o título na Copa do Mundo, conquistado, no último domingo (6), com vitória por 2 a 1 sobre a Argentina . De acordo com ele, a Fifa montou uma logísitca que impossibilitou a celebração do hexacampeonato da modalidade após a partida.

''De fato a gente ainda não comemorou, porque a Fifa se encarregou de nos mandar de volta após a final. A chega no hotel por volta da 00h00, 00h30, e as três da manhã temos que ir para o aeroporto. Eu não senti o prazer de estar com os atletas. No avião, a gente voa até Guarulhos com a seleção argentina no mesmo voo que a gente", criticou Marquinhos, em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da ESPN.



"A falta de sensibilidade começa quando eles colocam a gente no mesmo hotel, no mesmo espaço de refeição, uma sala de reuniões do lado da outra'', completou.

O comandante ainda aproveitou para criticar a entidade, afirmando que o tratamento dela com o futsal é totalmente diferente do futebol de campo.



''Surreal o que a Fifa faz às vezes com o futsal. Isso é impossível acontecer no futebol. Isso é não entender da modalidade. Não entender inclusive da questão geográfica, que nós somos rivais. Hoje a gente tem uma relação com todo mundo muito mais amistosa. Mas e se no jogo acontece algum fato ou alguma situação?'', questionou.