Mbappé gerou polêmica na França neste fim de semana - AFP

A saída do atacante foi motivo de críticas do periódico francês L’Équipe, justamente por ele estar lesionado, mas aproveitando a folga na Suécia. "A continuação de uma sequência falhada e simbólica, em termos de comunicação, mas em linha com a vida cotidiana dos jogadores de futebol", escreveu a publicação. Kylian Mbappé ficou fora da lista de Didier Deschamps, na seleção francesa, para se recuperar de uma lesão na coxa. Durante a data Fifa, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, deu folga dos treinamentos para os atletas que não foram convocados para defender suas seleções nacionais. O atacante francês aproveitou o período para ir a uma boate em Estocolmo, na Suécia. A saída do atacante foi motivo de críticas do periódico francês L’Équipe, justamente por ele estar lesionado, mas aproveitando a folga na Suécia. "A continuação de uma sequência falhada e simbólica, em termos de comunicação, mas em linha com a vida cotidiana dos jogadores de futebol", escreveu a publicação.

Enquanto a França vencia Israel por 4 a 1, na Hungria, Mbappé estava na Suécia. O atacante teria ido ao restaurante Chez Jolie, antes de se dirigir à boate V. Ele foi flagrado utilizando um gorro e uma máscara cirúrgica, como se estivesse disfarçado. Mbappé esteve acompanhado de Nordi Mukiele, ex-companheiro de Paris Saint-Germain e hoje no Bayer Leverkusen.



Mbappé não foi convocado por Deschamps, por opção do treinador, para que pudesse se recuperar da lesão muscular. No entanto, na última partida antes da data Fifa - e já com a lista da seleção francesa definida -, foi titular na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, no Campeonato Espanhol.



"Eu tomei a decisão com os elementos que tinha. É verdade, ele (Mbappé) jogou a partida do fim de semana, não inteiro, sem estar 100%. Está bem para o jogador e para a seleção francesa? Acho que não", afirmou o treinador.



Ao aparecer na balada em público, além das críticas do L’Équipe, Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG, também subiu o tom contra Mbappé: "Ele foi colocado acima da Torre Eiffel em Paris, então não pode dar essa imagem, não pode cometer erros. O que aconteceu mostra que ele está acima de tudo, acima de Didier Deschamps. Peço a Deschamps que assuma a responsabilidade e lhe tire a braçadeira", afirmou, em seu programa na rádio RMC Sport



Pelo Real Madrid, Mbappé só poderá retornar ao término da data Fifa. A primeira partida será diante do Celta de Vigo, no dia 19 de outubro, pelo Campeonato Espanhol. Enquanto isso, a seleção francesa, que não conta com o reforço do atacante, encara a Bélgica, nesta segunda-feira, 14, pela Liga das Nações.