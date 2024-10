Gerson em ação na vitória da seleção brasileira sobre o Chile pelas Eliminatórias - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/10/2024 14:29

A Seleção voltou a vencer nas Eliminatórias da Copa de 2026, mas o momento ainda é de tentar reconquistar a torcida em meio à atuações com pouco brilho. Para o próximo jogo, contra o Peru, na terça-feira (15), no Mané Garrincha, em Brasília, a expectativa é de ótimo público. O meia Gerson, do Flamengo, que entrou no segundo tempo na vitória sobre o Chile, vê a necessidade de mostrar bom futebol diante dos fãs na capital federal.

"O impacto tem que ser imediato, a gente tem que trazer o torcedor para jogar junto desde o aquecimento, quando o juiz apitar a gente mostrar que quer ganhar o jogo. Ontem (sexta-feira) o Peru ganhou (1 a 0 sobre o Uruguai), é um adversário que vai vir com confiança pelo último resultado. Temos que implementar o nosso ritmo para chamar o torcedor, mostrar um bom futebol e, se Deus quiser, conquistar a vitória", disse, em entrevista coletiva.

Com a suspensão de Lucas Paquetá, pelo segundo cartão amarelo, Gerson pode receber uma chance no time titular. Vivendo boa temporada no Flamengo, o jogador quer, novamente, se afirmar com a camisa da seleção brasileira.

"Quem for iniciar, está qualificado para isso. Vivo um momento importante da minha carreira, desde os treinos tenho me dedicado bastante, mas independentemente de quem for jogar estamos preparados. Esperamos que o Brasil sai vitorioso. Se eu jogar, vou ficar muito feliz e estarei preparado", destacou.

Com 13 pontos somados em nove rodadas, o Brasil ocupa a quarta colocação na tabela das Eliminatórias da América do Sul. O Peru, adversário de terça-feira, é apenas o nono colocado, com seis.

Confira outras respostas de Gerson:

Volta por cima

"Os problemas que eu tive de saúde me fizeram refletir e dar valor às coisas da vida. Um dia eu estava bem e no outro na cama de hospital. Passei a ver a vida de outra forma. Como falo com meus amigos e família, dou um passo de cada vez, não dou um passo maior do que a perna. Tenho que aproveitar o meu momento para colher os frutos. É um passo da cada vez. Fui convocado da outra vez, agora de novo, e tenho que aproveitar com calma. Sem querer me empolgar demais, concentrado no que eu quero, no grupo que é o mais importante e não no eu. O momento delicado que eu passei me fez enxergar a vida de outra forma. Temos que fazer tudo o que almejamos, mas sem pressa, um passo de cada vez."

Melhor ano da carreira?

"Tive um momento muito importante na minha vida na França também, foi muito bom na minha carreira. Esse momento eu acho que estou juntando um pouco de tudo, parte física, parte técnica, parte mental... Como eu falei, é um dos momentos mais importantes da sua carreira. Sabemos que futebol é assim, a gente oscila, não tem como. Por mais que queira estar no mais alto nível, existe oscilação, mas vou estar sempre concentrado pelo meu melhor. Vou seguir assim e espero que assim seja daqui para frente."

Momento com Dorival

"No futebol, existe esse momento que o time oscila e temos que trabalhar o mais rápido possível para sair disso. Temos que nos dedicar e trabalhar muito. Tivemos um resultado bom depois de começar perdendo."

Convocação de Matheus Pereira

"Vi o Matheus ali agora há pouco, falei com ele. Já adiantando pra ele, acho que o trote vai ser depois do treino na hora do jantar (risos). É um cara que está fazendo um grande campeonato e chega para somar. Perdemos um cara importante como o Paquetá, mas ganhamos o Matheus. O alto nível da Seleção é muito grande. Espero que o Matheus faça o que faz no clube dele."