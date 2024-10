Marquinhos foi titular da Seleção contra o Chile - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/10/2024 14:51

Santiago - Apesar da sofrida vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Chile, na última quinta (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo , a atuação da Seleção foi criticada mais uma vez. Após o duelo, Marquinhos foi questionado sobre uma possível demissão de Dorival Júnior do comando e tratou de sair em defesa do técnico.

"Não vem ao caso. A gente vem trabalhando com a realidade. Expectativas, futuro, se se... penso que futebol é muito complexo. Dando tempo ao tempo, a gente sabe da capacidade do professor, do grande profissional e pessoa que ele é. Estamos com foco total em buscar melhorar e crescer como grupo e equipe", disse Marquinhos.

"O desafio e o tempo é que vai deixar que a gente cresça cada vez mais como grupo e equipe. Buscar mudanças não vêm ao caso. Fico feliz com o Dorival, com o trabalho que ele vem fazendo", completou.

Contra o Chile, a seleção brasileira entrou em campo com quatro derrotas nos últimos cinco jogos das Eliminatórias. A vitória traz alívio, e o camisa 4 pede mais tempo para Dorival Júnior e seus comandados conseguirem afastar a má fase.

"A gente teve alguns jogos ruins como time, mas desde que chegamos para essa data Fifa já foi corrigido, com vídeos, nos treinamentos. Todos os jogos que passaram é uma experiência ao professor para fazer os testes. Não é fácil, tem que dar tempo ao tempo para ele entender o grupo que tem em mãos e usar as peças. Hoje a gente mostrou que tem qualidade, muitos jogadores bons, e esse grupo se entendendo a gente vai crescer", finalizou.



Agora, com o triunfo sobre os chilenos, o Brasil subiu para a quarta posição nas Eliminatórias, com 13 pontos. O próximo compromisso será contra o Peru, na terça (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha.