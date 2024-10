City Ground é o estádio do Nottingham Forest - Divulgação/Nottingham Forest

Publicado 11/10/2024 22:51

Inglaterra - O Nottingham Forest foi multado em 750 mil libras (cerca de R$ 5,5 milhões) por acusar o árbitro de vídeo (VAR) Stuart Attwell de prejudicar a equipe em jogo pela Premier League na temporada 2023/2024. O clube, na época, alegou que Attwell seria torcedor do Luton Town, adversário direto na luta contra o rebaixamento para a Segunda Divisão.

A acusação foi em cima de três lances que, na visão do Forest, teriam sido pênaltis não marcados na derrota para o Everton, no dia 21 de abril, pela 34ª rodada. Na temporada, o Luton acabou rebaixado na 18ª colocação, com 26 pontos, enquanto o o time de Nottinghamshire terminou em 17º, com 32.

"Três decisões erradas, três pênaltis não dados. Isso é algo que não podemos aceitar. Nós avisamos à PGMOL (órgão responsável pela arbitragem da Premier League) antes do jogo que o VAR é torcedor do Luton, mas não trocaram. Nossa paciência foi testada vária vezes. O Nottingham Forest agora vai avaliar suas opções", publicou o Nottingham, após a partida citada.

A Football Association (FA), Federação Inglesa, considerou que os comentários ofendem a honra dos árbitros e, por isso, puniram o clube. Em comunicado, o Nottingham Forest considerou a punição exagerada e afirmou que irá recorrer.

"O Nottingham Forest Football Club está extremamente decepcionado com a decisão da Comissão Reguladora de impor uma multa de £ 750.000 em relação aos comentários postados nas redes sociais após nossa partida da Premier League contra o Everton no domingo, 21 de abril.



Estamos particularmente preocupados que a FA, em suas submissões, buscou uma sanção ‘acima de £ 1.000.000’. Acreditamos que esta solicitação, juntamente com a multa subsequente, é totalmente desproporcional e o clube irá apelar da decisão", escreveu o clube.