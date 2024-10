Eliel, meia do Criciúma, foi pego no doping e suspenso provisoriamente - Divulgação/Criciúma

Eliel, meia do Criciúma, foi pego no doping e suspenso provisoriamente Divulgação/Criciúma

Publicado 11/10/2024 20:25

O jogador Eliel, de 21 anos, do Criciúma, teve o contrato suspenso após decisão de suspensão provisória por doping na Série A do Campeonato Brasileiro. O meia teve teste positivo apontado para presença de substâncias proibidas após a partida contra o Fluminense, no dia 11 de julho, pela 16ª rodada, que terminou empatada em 1 a 1 no Heriberto Hülse.

De acordo com o Tigre, Eliel se recusou a fazer a contraprova se colocando suspenso voluntariamente para se dedicar à defesa do caso. Na partida em questão, o jogador foi relacionado, mas sequer entrou em campo e foi sorteado para o exame.

Os documentos disponibilizados pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) apontaram positivo para as substâncias clomifeno, desetil-clomifeno (metabólito) e hidroximetoxiclomifeno (metabólito).

Confira a nota do Criciúma sobre o caso:

"O Criciúma Esporte Clube informa que o atleta Eliel Felisbino Costa foi flagrado no exame antidoping após a partida entre Criciúma e Fluminense pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 11 de julho no estádio Heriberto Hülse. O jogador abriu mão da contraprova se colocando suspenso voluntariamente para se dedicar exclusivamente à sua defesa. O atleta já contratou um advogado particular. O Criciúma, por norma legal, suspendeu o contrato de trabalho do atleta. A instituição está acompanhando todo o trâmite legal."